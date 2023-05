Atlético-MG vence Alianza Lima por 2 a 0 e reage na Libertadores nesta quarta-feira

Depois de duas derrotas, o Atlético-MG se reabilitou na Libertadores nesta quarta-feira, ao vencer o Alianza Lima por 2 a 0, no Independência, pela terceira rodada do Grupo G. Igor Gomes marcou duas vezes. O time alvinegro dominou todo o jogo, criou muitas oportunidades, mas faltou capricho para aplicar uma goleada. O artilheiro Hulk desperdiçou um pênalti.

Como fica

Com a vitória, o Atlético soma os três primeiros pontos no Grupo G. O Alianza tem quatro pontos, mesma pontuação do Athletico-PR. Os paranaenses jogam nesta quinta contra o Libertad, que tem três pontos, no Paraguai. Na quarta rodada, o Galo recebe o Athletico-PR, dia 23 de maio.

Igor Gomes decide

Ele não estava entre os mais cotados para decidir o jogo. Mas brilhou para deixar o Atlético vivo na Libertadores. Igor Gomes marcou os dois primeiros gols dele pelo Galo, após 19 partidas disputadas. Não balançava as redes de abril de 2022, quando jogava pelo São Paulo.

Na marca da cal

Hulk perdeu novo pênalti pelo Atlético; clube tem 50% de aproveitamento na marca da cal, em 2023.

Pavón em campo

Enfim, Pavón estreou na Libertadores com a camisa do Atlético. O argentino cumpriu as seis partidas de suspensão impostas pela Conmebol por causa da confusão dos jogadores do Boca Juniors após o jogo contra o Galo no Mineirão em 2021, quando Pavón defendia o time de Buenos Aires.



Brasileirão na agenda

O Atlético volta a campo no próximo domingo. Às 18h30, o time enfrenta o Botafogo no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Na sequência, mais dois compromissos pela competição nacional: Cuiabá, dia 10, fora de casa, e Internacional, dia 13, em Belo Horizonte.

Primeiro tempo

Domínio total do Atlético. De território, de posse de bola e de criação de jogadas. Não faltaram chances claras para o Galo abrir o placar. Foi um começo em alta rotação. Vargas teve duas. Na primeira, finalizou mal. Na segunda, o zagueiro cortou em cima da linha. Pavón e Zaracho também levaram perigo. O Alianza Lima criou mais dificuldades na marcação, mas ainda assim o Atlético teve oportunidades. Jemerson foi outro a lamentar uma chance desperdiçada. E aos 49 minutos, Rubens sofreu pênalti. Hulk cobrou e o goleiro Campos defendeu.



Segundo tempo

O Atlético seguiu conduzindo o jogo. E acumulando as oportunidades desperdiçadas. Na terceira chegada ao ataque, enfim, saiu o gol. Aos 13 minutos, Igor Gomes dominou na área e bateu rasteiro: 1 a 0. O Galo quase ampliou com Jemerson, mas quem voltou a marcar foi Igor Gomes, pegando a sobra na área: 2 a 0. Se não fosse pela falta de capricho, o Atlético teria feito mais um. Hyoran foi mais um a errar na conclusão da jogada. O goleiro Campos também apareceu bem para evitar mais gols do Galo. O garoto Cadu teve excelente chance.



Fonte: ge