Athletico-PR x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário, escalações e arbitragem

Também pela Libertadores, o Flamengo empatou com o Racing partida em que ficou com um jogador a mais por 50 minutos e quase meia-hora com o 1 a 0 no placar. O tropeço impediu Jorge Sampaoli de conseguir pela primeira vez duas vitórias consecutivas e manteve o time sob desconfiança da torcida. Os rubro-negros têm os mesmos três pontos do adversário.