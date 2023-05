Argentinos Juniors e Corinthians entra em campo hoje, pela Conmebol Libertadores

O ge acompanha a partida em Tempo Real – clique aqui para seguir todos os lances.

Com sete pontos, o time argentino lidera o Grupo E e praticamente garante o avanço ao mata-mata em caso de vitória contra o Timão no Estádio Diego Armando Maradona. Até aqui, a equipe venceu o Del Valle em casa, fez 1 a 0 no Corinthians na Arena e empatou com o Liverpool-URU em jogo fora.

Com só uma vitória, três pontos e na terceira posição, o Timão precisa pontuar fora. Depois de estrear com 3 a 0 contra o Liverpool, a equipe perdeu dois na Neo Química Arena, diante de Argentinos Juniors e Del Valle. E são justamente esses os adversários em sequência, em dois desafios fora de casa.



O Timão, aliás, entra em campo já ciente do resultado de Liverpool-URU x Del Valle, que jogam às 19h em Montevidéu.



Será a sétima partida de Vanderlei Luxemburgo à frente do Timão. Até aqui, são quatro derrotas e dois empates. O jejum da equipe é ainda maior (sete jogos), já que também perdeu o Dérbi com Danilo.



