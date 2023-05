Santos visita o Audax Italiano pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana

A equipe comandada por Odair Hellmann chega para o confronto com quatro jogos de invencibilidade na temporada, com duas vitórias e dois empates, sem sofrer gols. O Peixe quer aproveitar o bom momento para reverter um cenário ruim na Copa Sul-Americana.

Na competição, a equipe não vence há duas rodadas, caiu para a terceira posição do grupo e viu o Newell’s Old Boys, da Argentina, disparar na liderança da chave. Uma vitória é importante para que o clube se mantenha vivo na disputa pela ponta do grupo, que levaria o Santos à próxima fase sem precisar passar por um duelo contra um time que venha da Conmebol Libertadores.

Desde o primeiro confronto contra o Santos, o cenário mudou bastante no Audax Italiano. Com a chegada do técnico Luca Marcogiuseppe, a equipe embalou na temporada. Nos últimos cinco jogos, pelo campeonato chileno, foram quatro vitórias e uma derrota. O desempenho fez o clube saltar de 15ª e penúltima colocação para o 10º lugar. Na Sul-Americana, os chilenos estão empatados com o Santos com 4 pontos, mas à frente pelos critérios de desempate.

