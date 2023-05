Acidente entre carro e moto deixa homem ferido em Sena

O acidente aconteceu por volta das 15 horas desse domingo, 1° de maio, quando uma condutora que não teve o nome revelado, dirigia um carro modelo Fiesta, de cor Prata, no mesmo sentido do condutor da moto Titan 150 de cor vermelha, Jadson Sousa Silva, de 24 anos.

O acidente aconteceu na Avenida Guanabara, no bairro bosque, do município de Sena Madureira.

Segundo informações, a condutora do carro deu a seta para dobrar a esquerda, quando o motociclista que estava atrás em alta velocidade colidiu com o carro e foi arremessado ao chão.

A condutora do carro permaneceu no local até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que conduziu a vítima ao hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, mas pela gravidade, foi transferido para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco.

O motociclista apresentou sangramento no nariz, fratura de clavícula e suspeita de traumatismo craniano, no entanto, se encontra estável.