Whindersson amplia visibilidade com nova vitória no boxe; empresário explica mudança

No último sábado (22), Whindersson Nunes chamou atenção no mundo do boxe ao vencer o rapper polonês Filipek. Com essa conquista, o brasileiro garantiu vaga para a semifinal, que será disputada no dia 3 de junho, em Dublin, capital da Irlanda, e seu adversário será o youtuber King Kenny.

Essa é a segunda vez que o influenciador participa de um evento de luta em sua carreira; a primeira vez foi contra o ex-pugilista “Popó” no duelo de boxe das estrelas, que terminou empatado.

Whindersson é atualmente um dos maiores nomes do entretenimento brasileiro, com uma carreira que inclui stand-up comedy, música, cinema e produção de conteúdo para a internet.

O artista começou sua carreira em 2012 postando vídeos de humor no YouTube, e rapidamente sua popularidade cresceu, tornando-se um dos youtubers mais influentes do Brasil.

Em entrevista à IstoÉ, Marcos Alexandre, empresário e empreendedor, comenta sobre como a mudança de área na carreira de Whindersson pode afetar a imagem do humorista, já que hoje ele é um dos nomes mais conhecidos do País.

“A decisão de Whindersson Nunes em se tornar um lutador pode afetar sua imagem como comediante ou influenciador digital, mas isso não significa necessariamente que sua imagem será prejudicada. É importante que ele encontre um equilíbrio entre suas diferentes carreiras e garanta que cada uma delas se complementem em vez de se contradizerem”, diz.

“Em última análise, a escolha de Whindersson em se tornar um lutador é uma decisão pessoal e cabe ao seu público e fãs decidirem se vão apoiá-lo ou não. Acredito que parte considerável irá apoiá-lo e que ele irá atrair um grande número de novos fãs, até mesmo daqueles que gostam do esporte”, completa.

Além disso, por fim, Marcos também analisa o potencial lucro do influenciador como lutador. Ele ressalta que, caso Whindersson Nunes tenha sucesso na luta, isso pode abrir portas para novas oportunidades de negócios, como patrocínios de marcas de artigos esportivos e contratos com empresas de entretenimento.

“Considerando que ele é uma personalidade influente e com grande número de seguidores, é possível que sua participação em lutas possa atrair um grande público e gerar interesse em patrocinadores e investidores. No entanto, é importante lembrar que a carreira de um lutador envolve riscos e desafios físicos e mentais, além de exigir treinamento e dedicação”, afirma.

“Portanto, o sucesso e o potencial de lucro de Whindersson como lutador dependerão de uma série de fatores incluindo sua habilidade, estratégia de marketing, patrocínios e outros fatores”, conclui.



Fonte: ISTOÉ