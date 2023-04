Após constatação de CND falsa, diretor da Santa Casa é preso em flagrante pela PF

O ex-vereador de Rio Branco, Anderson Sandro, Diretor da Santa Casa de Misericórdia, foi preso em flagrante nesta quinta-feira, 13, pela Polícia Federal após os agentes constatarem inconsistências nas certidões negativas que foram apresentadas durante um processo de chamada pública da prefeitura de Brasiléia. A confirmação da prisão foi feita pela PF, que revelou ainda que Anderson e outro representante da empresa poderão responder pelo crime de uso de documentos falsos, conforme dispõe o artigo 304 do Código Penal, cuja pena pode chegar a 6 anos de reclusão.

ENTENDA O CASO

Diretor da Santa Casa é levado pela PF por supostamente apresentar certidão falsa

O Ecos da Notícia apurou que Sandro participava da chamada pública, representando a Santa Casa, para a contratação de empresa para prestação de consultas para pessoas com Transtorno do Espectro Autista. O encontro para o chamamento público ocorreu no município, localizado a 230 km de distância da capital Rio Branco.

A prefeitura de Brasiléia informou que um outro concorrente teria denunciado uma suposta apresentação de documentação falsa. A sessão da chamada pública foi interrompida com a chegada da Polícia Federal que conduziu Anderson Sandro para a sua sede para prestar esclarecimentos sobre o assunto. Após uma série de averiguações, o delegado plantonista decretou a prisão em flagrante.

A prefeitura relata que ao ser aberta a sessão não foi possível conferir a veracidade da documentação.

A Polícia Federal informou que recebeu a denúncia de forma anônima da participação de uma empresa, em processo de licitação com a Prefeitura, fazendo uso de documento falso. “Diante da informação, os agentes foram até a Prefeitura e constataram a inconsistência de Certidões Negativas apresentadas por uma empresa licitante. Em razão dos fatos, os envolvidos foram levados para a Delegacia de Polícia Federal de Epitaciolândia para adoção dos procedimentos legais”, diz trecho do comunicado da PF divulgado na noite desta quinta-feira.

Questionada pela reportagem, a PF informou que foi lavrado o flagrante de dois representantes de uma empresa que participava do certame e que ambos estão à disposição da justiça.

Anderson Sandro é filho do ex-deputado federal José Alex, mantenedor da Santa Casa de Misericórdia da capital.