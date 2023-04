Diretor da Santa Casa é levado pela PF por supostamente apresentar certidão falsa

O ex-vereador de Rio Branco, Anderson Sandro, Diretor da Santa Casa de Misericórdia, foi levado na manhã desta quinta-feira, 13, pela Polícia Federal para prestar informações sobre a suspeita de ter apresentado documentação falsa durante um processo de chamada pública da prefeitura de Brasileia.

Sandro participava da chamada pública, representando a Santa Casa, para a contratação de empresa para prestação de consultas para pessoas com Transtorno do Espectro Autista. O encontro para o chamamento público ocorreu no município, localizado a 230 km de distância da capital Rio Branco.

A prefeitura de Brasiléia informou que um outro concorrente teria denunciado uma suposta apresentação de documentação falsa. A sessão da chamada pública foi interrompida com a chegada da Polícia Federal que conduziu Anderson Sandro para a sua sede para prestar esclarecimentos sobre o assunto.

A prefeitura relata que ao ser aberta a sessão não foi possível conferir a veracidade da documentação.

A reportagem tentou falar com Anderson Sandro, mas não obteve resposta até o momento. O espaço segue aberto para a devida manifestação, caso haja interesse.

Leia abaixo a nota de esclarecimento encaminhada pela prefeitura de Brasiléia:

Os fatos tratam-se da realização do procedimento denominado Chamada Pública, com Edital de n° 001/2023, que abriu a possibilidade de Credenciamento de Empresas e entidades sem fins lucrativos para prestação de serviço na realização de consultas médicas para pessoas laudadas com o Transtorno no Espectro do Autismo – TEA.

Ao ser aberta a Sessão Pública da referida licitação, a Comissão Permanente de Licitação do Município de Brasileia/AC, recepcionou na forma do Edital a documentação pertinente de todos os licitantes interessados e presentes na sessão através de seus representantes.

Ocorre que, no decorrer da referida sessão, não foi possível atestar a veracidade da documentação fiscal apresentada pela Entidade Santa Casa da Amazônia, sendo prontamente inabilitada.

Posteriormente, a sessão foi suspensa/interrompida por Agentes da Polícia Federal que, atendendo denúncia realizada na sede da Polícia Federal deste Alto Acre, conduziram os representantes da Santa Casa, juntamente com a documentação fiscal, para prestarem esclarecimentos sobre os fatos denunciados.