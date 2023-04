Caminhão invade preferência e arremessa motociclista no bairro Belo Jardim I, na capital acreana

Um motociclista de 58 anos foi arremessado a uma distância de aproximadamente cinco metros ao ser atingindo por um caminhão-baú na noite desta quinta-feira, 13. O acidente aconteceu na rua A Princesinha, principal via do bairro Belo Jardim I, na capital acreana.

A vítima, identificada como Sebastião de Araújo, conduzia sua motocicleta quando o caminhão-baú pequeno não parou no cruzamento e o acertou. O motorista do caminhão fugiu do local sem prestar socorro à vítima e uma mulher apareceu em seguida para se responsabilizar pelo caminhão dizendo ser proprietária do veículo.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para socorrer a vítima e a encaminhar até o Pronto-Socorro de Rio Branco.

Sebastião deu entrada no hospital apresentando ferimento no lado direito do crânio e sangramento ativo, além de uma possível luxação na clavícula. Apesar do incidente, a vítima se encontra estável e consciente, passando por mais avaliações na unidade de saúde.