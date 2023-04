Idoso fica em estado grave ao ser atropelado por veículo na estrada do Quixadá, em Rio Branco

Edimar Ferreira de Oliveira, de 54 anos, foi vítima de um atropelamento na noite desta quinta-feira, 13, no quilômetro 4 da estrada do Quixadá, em Rio Branco. Segundo informações de populares, um carro modelo Parati que trafegava da zona rural para a área urbana da capital acreana teria atropelado a vítima.

Os relatos são de que um outro veículo com farol alto atrapalhou a visão do condutor da Parati, que não percebeu a presença do idoso no meio da rua. Testemunhas informaram que o motorista ainda tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão.

A vítima foi encontrada desacordada na estrada e apresentava um traumatismo craniano encefálico grave e uma fratura exposta na perna. Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) afirmam que o paciente precisou ser intubado dentro da ambulância.

O homem foi socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco para melhores avaliações.