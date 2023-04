Policiais penais evitam fuga de 13 detentos do presídio

Policiais Penais evitaram que 13 presidiários os pavilhões A e L fugissem do complexo Francisco de Oliveira Conde nesta quinta-feira,13.

De acordo com o IAPEN, policiais estranharam a movimentação em algumas celas e ao fazerem uma vistoria encontraram cordas de tecidos e também metais e pedaços de madeira. que seriam usados na fuga.

Esta semana, as fugas e tentativas de fuga no presídio Francisco de Oliveira Conde foram tema de um ofício do Ministério Público Estadual pedindo investigação sobre uma suposta facilitação na fuga de membros de uma organização criminosa.