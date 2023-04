Mais de 10 quilos de cocaína são apreendidos pela PRF em pneu de carro em Senador Guiomard

Cerca de 10,14 quilos de substâncias análogas à pasta base de cocaína foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nessa sexta-feira, 14, na BR-317, no quilômetro 96 do município de Senador Guiomard.

A apreensão ocorreu durante uma fiscalização de rotina e os policiais abordaram um veículo por volta das 15h20. Por conta do nervosismo do motorista e de falas desconexas, os policiais desconfiaram do homem e resolveram fazer uma revista veicular.

Na revista, foi encontrado na estrutura do pneu sobressalente do veículo, material entorpecente, que estava distribuído em 10 tabletes.

O motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia do município de Senador Guiomard, onde deve ser enquadrado no artigo de tráfico de drogas.