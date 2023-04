Discussão entre amigos termina com um ferido a pauladas

O jovem Jackson da Silva Martins, de 21 anos, sofreu um corte profundo na cabeça após ser agredido a pauladas na noite dessa sexta-feira, 14, na capital acreana.

De acordo com informações, somente nessa sexta-feira, era a terceira vez em que Jackson discutia com um amigo, que perdeu a paciência e o agrediu violentamente com um pedaço de pau. O motivo da discussão não foi revelado.

A agressão o causou um corte profundo. A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao setor de trauma do Pronto-Socorro, apresentando ferimento profundo na cabeça, bastante sangramento e traumatismo moderado.