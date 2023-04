Carro invade preferencial e deixa motociclista ferido na Estrada do Calafate, em Rio Branco

O motociclista Mateus Ferreira de Lima, de 23 anos, sofreu vários ferimentos na noite dessa sexta-feira, 14, ao ser atingido por um carro na Estrada do Calafate, na região do bairro Betel, em Rio Branco.

O jovem conduzia uma moto modelo Titan 150 de cor vermelha e, segundo informações, trafegava sentido centro-bairro, próximo a uma academia, quando um carro modelo Saveiro, de cor branca, teria invadido a preferencial e acertado o motociclista.

Uma viatura do suporte básico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para socorrer a vítima e levar até o Pronto-Socorro de Rio Branco. O rapaz deu entrada no hospital apresentando fratura com exposição de ligamento em dois dedos e corte profundo no ombro direito. A vítima se encontra em situação estável, consciente e orientado. Ele foi levado ao setor de trauma para maiores avaliações.