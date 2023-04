Caminhonete da secretaria de saúde é roubada e ‘depenada’ em boca de fumo

Uma caminhonete pertencente à secretaria municipal de saúde em Rio Branco, de placa OVG-4938, foi praticamente desmontada após ser roubada por criminosos durante um assalto acontecido no ramal da Moradora da Paz no último sábado, dia 8 de abril, por volta das 21 horas. O veículo foi encontrado por policiais militares do 1º Batalhão na noite dessa sexta-feira (14).

De acordo com a polícia, a caminhonete estava com um funcionário da prefeitura de Rio Branco quando três indivíduos armados abordaram a vítima e a fizeram refém.

O carro foi levado pelos criminosos e encontrado na noite dessa sexta-feira, na rua da Banana, situada no bairro Mocinha Magalhães, também na capital acreana, em um local de desmanches, que também funciona como boca de fumo. O local é bastante conhecido das autoridades policiais.

O carro foi entregue na delegacia onde policiais civis darão continuidade nas investigações.