Independência e Atlético Acreano duelam na preliminar neste domingo, 16

Independência e Atlético fazem neste domingo (16), no estádio Florestão, o segundo jogo returno do Campeonato Acreano 2023, a partir das 15h. O duelo será dirigido pelo árbitro Antônio José. Iago Nascimento e Antônio Ecídio serão os assistentes.

No Galo Carijó, o técnico Marcio Figueiredo, o Faísca, vai promover a estreia de quatro jogadores: Evan (goleiro), TK (zagueiro), Arlen (volante) e Ismael (atacante). O zagueiro Ricardo e o atacante João Paulo, lesionados, foram vetados para a partida. Com isso, o time celeste deve ir a campo com a seguinte formação: Evan, Cássio, TK, Bahia e Eric; Ícaro, Arlen e Ciel; Tiririca, Ismael e Juninho.

O técnico celeste Faísca acredita em jogo duro, mas está confiante numa vitória com a chegada dos reforços.

Tricolor terá baixa

Por outro lado, o Independência terá a baixa do meia Juan, expulso na vitória contra o Plácido de Castro por 4 a 0, no último jogo da equipe no returno do estadual.

Por outro lado, o técnico Erick Rodrigues para a partida terá entre os relacionados a suplência o meia Dodô. O atleta se lesionou no início do estadual e pode adentrar ao jogo no transcorrer da partida. O provável time tricolor será: Matheus, Kaká, Pereira, P4 e Catatau; Yuri, Penela, Pedrinho e Alex; Tanque e Vinicius.