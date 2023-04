Rio Branco tira a invencibilidade do São Francisco com 2 a 0 e lidera o returno

O Rio Branco largou na frente na disputa do hexagonal final do Campeonato Acreano 2023. Neste sábado (15), com a presença de 193 pagantes (R$ 1.930,00) nas arquibancadas do estádio Florestão, o time Alvirrubro superou o então invicto São Francisco por 2 a 0. Os gols da vitória do Estrelão foram anotados por Arthur Querobino, no primeiro tempo, e Joãozinho, na etapa final.

Tabela

Com a vitória merecida sobre o clube católico, o Rio Branco-AC lidera o returno com três pontos. Por outro lado, o São Francisco é o último colocado na tabela de classificação, sem nenhum ponto somado. Independência, Atlético Acreano, Humaitá e Galvez estreiam neste domingo (16).

Próximos jogos

Os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira (19). O São Francisco busca recuperação na competição contra o Humaitá, às 15h. Por outro lado, o Rio Branco-AC faz o clássico diante do Atlético-AC, a partir das 17h.