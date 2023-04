Humaitá e Galvez fecham a primeira rodada do returno neste domingo no Florestão

Humaitá e Galvez fecha na tarde e noite deste domingo (16), a partir das 17h, a primeira rodada do returno do Campeonato Acreano 2023. O confronto terá no apito o árbitro Jackson Rodrigues, assistido por Rener Santos e Antônio Neilson.

No Tourão do Humaitá, o técnico Maurício Carneiro terá o retorno dos zagueiros Jomar e Diego, do volante Dudu e ainda do atacante Aldair. O quarteto cumpriu suspensão automática e fica à disposição da comissão técnica do tricolor porto acrense. Outro que deve figurar na relação da equipe para a partida é o atacante Bebel, ex-Aruko do Paraná.

Desistência

O atacante Fabinho, antes anunciado como certo para a sequência do estadual com a camisa do Humaitá está descartado. O atleta terá que cumprir suspensão imposta pela Justiça Desportiva de seis meses. Outro jogador que era dado como certo, mas não virá mais para o clube porto acrense é Alessandro. O atleta alegou problemas particulares.

Galvez terá estreia de goleiro

No Imperador Galvez, o técnico Kinho Brito durante a semana trabalhou para ajustar os erros cometidos pela sua equipe durante o primeiro turno do Campeonato Acreano.

Kinho pediu durante a preparação para o duelo contra o Humaitá muita concentração de seus jogadores, pois ele acredita que a partida será definida nos detalhes.

A respeito da equipe, o técnico imperialista confirmou a estreia do goleiro Jennerson, 26 anos, ex-Brasília-DF. Outra mudança no time será a entrada do atacante John no lugar de Luiz.

Com duas vitórias e dois empates no primeiro turno do estadual, o Imperador Galvez, ao lado do São Francisco, são as duas únicas equipes invictas na competição.

Terceiro uniforme

Nesta estreia de returno, a diretoria do Imperador Galvez resolveu que o time entrar em campo com seu terceiro uniforme, uma camisa preta em homenagem ao Batalhão de Operações Especiais (BOPE) da Polícia Militar.