Covid: por que vacinação com dose bivalente foi ampliada para maiores de 18 anos

A BBC News Brasil entrou em contato com a assessoria de imprensa do Ministério da Saúde para ter um posicionamento a respeito dessas questões, mas não foram enviadas respostas até a publicação desta reportagem.

Quem poderá tomar a dose bivalente

A versão bivalente, porém, só será aplicada nos indivíduos com mais de 18 anos que tenham completado ao menos o esquema inicial com as duas doses monovalentes.

Já a bivalente utilizada no Brasil é feita pela Pfizer, e garante uma proteção maior contra as variantes mais recentes do coronavírus (entenda mais a seguir).

Portanto, é importante ficar atento à comunicação das secretarias Estaduais ou municipais de Saúde ou buscar informações no posto de vacinação mais próximo de casa.

O que são vacinas bivalentes?

Conforme o coronavírus se espalhou mundo afora, ele ganhou aos poucos novas versões, conhecidas entre os cientistas como variantes.



Durante uma infecção, o patógeno invade as nossas células e usa esse maquinário biológico para criar novas cópias de si mesmo.



Só que esse processo nem sempre é 100% preciso: algumas dessas cópias virais podem sair com defeitos e alterações no material genético.



E algumas dessas mutações, por sua vez, trazem vantagens ao vírus, que se torna mais transmissível, consegue escapar da imunidade prévia ou ganha uma agressividade maior.



Foi isso o que aconteceu com as variantes alfa, beta, gama, delta e, mais recentemente, a ômicron e suas “herdeiras”, como a BA.1, BA.2, BA.4, BA.5, a XBB…



A questão é que a primeira leva de vacinas contra a covid-19 aprovadas a partir do final de 2020 utiliza como referência o vírus “original”, detectado pela primeira vez em Wuhan, na China.



A metamorfose viral significa que, com o passar do tempo e o surgimento das tais variantes, os imunizantes sofrem uma redução na capacidade de nos resguardar contra a versão do coronavírus em circulação naquele momento e os efeitos que ele pode causar no organismo.



Mesmo assim, as primeiras versões da vacina contra a covid-19 continuam a oferecer uma boa proteção contra os casos mais graves, relacionados à internação e maior risco de morte.



É a partir daí que surge a necessidade de atualizar os produtos: as doses têm a formulação modificada para que sejam mais próximas da variante do momento.



Assim, o sistema imunológico fica mais preparado para reconhecer e lidar com as versões recentes do patógeno que circulam mundo afora.



Esse raciocínio é aplicado há décadas na vacinação contra a gripe: como as cepas do vírus influenza se modificam, a campanha de cada ano usa formulações diferentes, de acordo com o tipo de agente mais comum naquele momento.



No caso das vacinas contra a covid-19, duas farmacêuticas lançaram versões atualizadas de seus produtos: a Moderna e a Pfizer. Elas já foram aprovadas e estão em uso há alguns meses em locais como Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido e Canadá.



Ambas são baseadas na tecnologia do mRNA, em que o imunizante carrega uma fita de material genético capaz de instruir as próprias células do nosso corpo a fabricar a proteína S (de spike, ou espícula em português) encontrada na superfície do coronavírus.



Esse material gera uma reação do sistema imune, que fica mais preparado para lidar com o patógeno caso ele tente invadir o organismo.



No Brasil, a única opção bivalente disponível é a da Pfizer. As doses desse laboratório trazem informações genéticas para aumentar a proteção contra o coronavírus “original”, de Wuhan, e também contra as variantes BA.4 e BA.5 do agente infeccioso.



Embora essas linhagens BA.4 e BA.5 do patógeno não sejam aquelas que mais circulam no momento — atualmente, a BE.9 responde por 88% das infecções no Brasil — elas estão muito mais próximas geneticamente em comparação com as versões mais antigas do vírus.



Isso, por sua vez, tende a conferir uma proteção maior, mesmo que não exista uma similaridade completa entre a fórmula da vacina e o coronavírus da vez.