Assaí, Magalu, Itaú e outras empresas abrem mais de 500 vagas de empregos pelo país

Astra

O Grupo Astra têm 34 vagas para diversas áreas, como administrativo, manutenção, produção, processos, marketing, comercial, vendas e engenharia, em diferentes níveis hierárquicos, desde estágio até liderança. As posições são destinadas às cidades de Jundiaí (SP), Campinas (SP) e Cabo de Santo Agostinho (PE). Para se candidatar, os interessados devem acessar os links com as vagas da Japi e Astra.

Itaú

O Itaú está com 202 oportunidades abertas para diferentes regiões do país. Há vagas para Analista Bancário, Analista de Dados, Consultor de Negócios, Gerente, além de chances para Jovem Aprendiz e Estagiário. A maioria da vagas oferece Vale Transporte, Vale Refeição (Restaurantes) e Seguro de Vida. Veja aqui como se candidatar.

Totvs

Vagas.com. A Totvs está com 48 vagas abertas, especialmente na área de Tecnologia. Os cargos são para Analista de Desenvolvimento de Software, Desenvolvedor , Cientista de Dados, entre outros. A contratação é via CLT, com regime home-office. A lista de vagas está no perfil da empresa no

Auren

A Auren, empresa geradora de energia 100% renovável, está com vagas abertas em diversas posições para atuar em sua sede na capital paulista. São 12 vagas que envolvem áreas de gestão de pessoas, tesouraria, gestão de contratos, engenharia e consultoria de negócios. Para realizar seu processo de seleção, a Auren utiliza umaplataforma online.

DOT Digital Group

O DOT Digital Group está com 14 vagas abertas. Os colaboradores podem escolher o sistema de trabalho: home office, presencial ou híbrido. As vagas são para diversas áreas e vão desde Desenvolvedor(a) PHP e analista jurídico, até fornecedores e monitores para as operações EaD. Todas as vagas e informações estão disponíveis aqui.

Omie

A Omie, plataforma de gestão (ERP) na nuvem, está com mais de 40 vagas abertas para posições de estágio e efetivas nas áreas de TI e desenvolvimento. A empresa conta ainda com bancos de talentos voltados para diversidade, para pessoas negras, PCDs e LGBTQIAP+, além de específicos para tecnologia e áreas comerciais. As posições são para trabalho remoto ou para atuar na matriz da empresa, em São Paulo.

Entre os benefícios para as vagas de estágio, a Omie oferece vale-refeição flexível, vale-transporte ou saldo mobilidade, Vittude (aplicativo de terapias online), Gympass, TotalPass e seguro de vida. Os interessados podem acessar as vagas pelo site.

SIS Innov & Tech

A SIS Innov & Tech, empresa de inovação e transformação digital, está com 22 vagas abertas para Fullstack, Scrum Master, Market/Prospect e Infraestrutura. As vagas são 70% no modelo remoto (home office) e 30% híbrido (em Alphaville e Santo Amaro). A empresa oferece benefícios, como cartão Flash, Gympass, auxílio home office, incentivo à educação com acesso à plataforma Alura, além de plano de saúde e odontológico. Os interessados podem acessar o Linkedin para se candidatar.