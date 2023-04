Após levar homem em seu porta-malas, Ronaldo Fenômeno explica o que aconteceu

Um vídeo da chegada de Ronaldo ao Independência viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (24/4). O motivo? Assim que Fenômeno parou o seu carro e desembarcou, ao lado da noiva, Celina Locks, ele abre o porta-malas do carro, e um passageiro sai desce de lá. Em conversa com a coluna, o ex-jogador explicou a situação.

“O mundo está acabando, e os caras querem saber por que alguém saiu do porta-malas do meu carro? O agente da Celina é gigante, e um dos convidados foi para o porta-malas. Éramos sete passageiros em um carro com capacidade para até cinco pessoas. A Celina, inclusive, estava no meu colo”, relatou.

As imagens foram gravadas pelo jornalista Orlando Augusto e viralizaram nas redes sociais. Também é possível ver que Celina, utilizando a bolsa, tenta impedir que o vídeo seja gravado.

“Ronaldo colocando penetra para dentro do estádio. Gente como a gente”, disse um internauta.

“[Trata-se de] Um segurança altamente treinado, que fez parte do Comanf (Batalhão de Operações Especiais do Corpo de Fuzileiros Navais). Anda no porta-malas caso haja algum sequestro”, brincou outro.

Fonte: Metrópoles