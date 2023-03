TJAC abre processo seletivo o para agentes comunitários

A Presidência do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) tornou pública, nesta quinta-feira, 09, a abertura de processo seletivo simplificado para contratação temporária de novos agentes comunitários de Justiça e Cidadania.

De acordo com o Edital nº 01/2023, assinado pela desembargadora-presidente Regina Ferrari, as 16 vagas oferecidas no certame são destinadas aos municípios de Cruzeiro do Sul (8 vagas) e Sena Madureira (8 vagas), como fruto de convênio celebrado entre o TJAC e o Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP).

Em Cruzeiro do Sul, os interessados têm de 13 a 17 de março para fazer as inscrições, no Centro Cultural do Juruá (antigo Fórum), localizado na Praça João Pessoa, nº 300, Centro, em frente ao prédio da antiga Prefeitura Municipal. Para validar a inscrição é necessário doar um pacote de fraldas descartáveis de qualquer marca, nos tamanhos G ou GG.

Já em Sena Madureira, as inscrições podem ser feitas no Fórum Desembargador Vieira Ferreira, situado na Rua Cunha Vasconcelos, nº 689, Centro, no período de 20 a 24 de março, no horário das 8h às 14h. Em Sena Madureira, a validação da inscrição está condicionada à doação de 1 (um) quilo de alimento não perecível.

Tanto as fraldas descartáveis quanto os alimentos não perecíveis arrecadados serão doados a entidades beneficentes, mediante termo de entrega, conforme indica o edital de abertura do processo seletivo simplificado. Serão duas etapas: análise de currículo e dinâmica de grupo (feita por psicólogo).

Os documentos necessários para realizar a inscrição são: RG; CPF; título de eleitor; diploma ou declaração de conclusão de nível médio; certificados de atuação na área comunitária (cursos, palestras, seminários etc); participação voluntária em projetos sociais e outros; comprovante de endereço; certidão criminal de bons antecedentes (recente) e certificado de reservista (para os homens).

Aos interessados em participar do certame, recomenda-se a leitura da íntegra do Edital nº 01/2023, publicado em versão eletrônica no Diário da Justiça eletrônico de 9 de março, que pode ser acessado, clicando aqui. Você também pode ligar para a Coordenação da Justiça Comunitária pelo número (68) 3211 5444.