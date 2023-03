BOPE apreende drogas em ônibus com destino a Rondônia

Policiais das Companhias de Choque e Cpcães, do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da PMAC, apreenderam drogas em um ônibus que fazia a linha entre Rio Branco e o estado de Rondônia, na madrugada desta sexta-feira, 10. Um menor de 16 anos foi apreendido com os ilícitos, na ocorrência que contou com ajuda da cadela Alfa, especialista em faro de armas e narcóticos.

Os militares faziam abordagem a veículos no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR 364, quando abordaram o ônibus. Durante as buscas a cadela da Cpcães encontrou três pacotes de skunk, a “super maconha”, e uma quantia de 160 reais, em uma das poltronas do segundo piso do veículo. O menor infrator que assumiu transportar a droga, afirmou à polícia ter comprado o produto por um valor aproximado de duzentos reais.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes, para que a autoridade de Polícia Civil investigue os fatos.