Técnicos fazem mistério sobre as escalações para o Clássico Vovô

Apimentado pelo episódio da “expulsão” do técnico Erick Rodrigues, do Independência, das dependências do CT do José de Melo, pelo presidente estrelado Valdemar Neto, na semana passada, quando de uma partida amistoso entre Rio Branco e Vasco da Gama, o clássico “Vovô” do futebol acreano promete fortes emoções nesta terça-feira (21), a partir das 16h, no estádio Florestão.

Os dois times somam três pontos cada e dividem a vice-liderança do grupo A do Campeonato Acreano 2023, mas o Rio Branco apresenta uma partida a menos na tabela de jogos. O emergente árbitro Jackson Rodrigues será o intermediador do clássico. Rener Santos e Antonio Neilson serão os assistentes.

O técnico Ulisses Torres para o compromisso não poderá contar com o meia-atacante Matheus Hassen. O atleta sentiu um problema muscular durante os treinos da última sexta-feira e acabou vetado para o clássico. Alif ou Vitinho será o substituto.

Ciente de um jogo difícil, o técnico Ulisses Torres, que terá o retorno do zagueiro Jonathan e do lateral Querobino, ambos recuperados de lesões, pediu durante a preparação da sua equipe para os atletas jogarem com inteligência para conseguir um resultado satisfatório na busca da classificação. Com algumas dúvidas, Ulisses Torres vai definir o time estrelado somente nos vestiários do Florestão.

Tricolor não terá Dodô no clássico

No Independência, o técnico Erick Rodrigues, após o revés para o Humaitá, terá o retorno do volante Yuri, além, da regularizações do meia Manga e do atacante Wandinho. O atacante Dodô, recuperado de um desconforto muscular na parte posterior da coxa, retornaria a equipe no clássico, mas acabou levando um tombo no treino do último domingo (19) e foi vetado pelo departamento médico.

Com inúmeras opções para o clássico, o técnico Erick Rodrigues fechou a preparação do Tricolor do Marinho Monte na manhã dessa segunda-feira (20), no CT do clube. A expectativa para o clássico na equipe tricolor seja pela entrada de Wandinho no lugar de Dodô. Com isso, a provável escalação do Independência será: Matheus; Renan, Kleber, Pereira, Catatau; Pedrinho, Yuri, Ruan; Wandinho, Alex e Tanque.