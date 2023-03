Plácido de Castro estreia reforços diante do Tourão do Humaitá no Florestão

O Plácido de Castro terá três reforços nesta terça-feira (21), a partir das 18h, no estádio Florestão, para enfrentar o Humaitá, pelo grupo A do Campeonato Acreano. O meia William Schneider, ex-Garibaldi-RS, e o atacante Gabriel, ex-Sertãozinho-SP, foram regularizados no Boletim Informativo Diário (BID) e estão à disposição. O terceiro reforço diz respeito ao atacante Chico, ex-São Francisco. O atleta também foi regularizado e fica à disposição da comissão técnica.

Sem pontuar e ocupando a quinta e penúltima posição na tabela de classificação do grupo A, o Tigre do Abunã fez os últimos ajustes para encarar o Tourão na tarde desta segunda-feira (20). O técnico interino Dário Marçal segue no comando do time deve mandar a campo a seguinte formação: Vitor; Mandim, Douglas Reis, William e Zagalo; Wilson, Jeovane, João Marcos e Pablo; Gustavo e João Vitor.

Novo comandante

O técnico Marcelo Brás resolveu trocar de casa e deixou o Andirá para assumir o comando técnico do Plácido de Castro. O profissional deve fazer sua estreia na direção técnica do Tigre do Abunã diante do ex-clube, no próximo dia 25 de março.

Humaitá terá retorno de trio

Na liderança do grupo A do Campeonato Acreano, o Humaitá terá retorno do trio formado por Rafael Barros, Eduardo e Caetano para duelo contra o Plácido de Castro. Os três jogadores estão recuperados de problemas clínicos e à disposição do técnico Álvaro Miguéis.

Na tarde dessa segunda-feira (20), no campos da Ufac, o técnico Álvaro Miguéis fez os últimos ajustes na equipe do Tourão para encarar o Tigre do Abunã. Uma vitória garante não somente a liderança isolada da chave, mas a classificação para a segunda parte da competição.