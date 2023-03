Ponte que liga Epitaciolândia a Brasileia tem tráfego normalizado após desinterdição

Devido a vazante no manancial na região do Alto Acre, a ponte José Augusto que liga Epitaciolândia a Brasileia, foi desinterditada. O comunicado foi divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF/AC), na tarde desta quarta-feira, 29.

A interdição havia ocorrido devido a elevação do Rio Acre. Em meio ao fechamento do local, que já tinha o tráfego reduzido durante o dia, a região fica sem nenhuma rota alternativa para a trafegabilidade, no entanto, a passagem voltou a normalidade.

Em meio a cheia, a região de Brasiléia conta com 6 abrigos, 8 bairros atingidos, 464 desabrigados e 8.482 desalojados. A cidade tem um efetivo de 879 militares trabalhando, já em Epitaciolândia, há 5 bairros atingidos, 412 desabrigados, 550 desalojados e um efetivo de 56 trabalhadores atuando.