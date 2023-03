PM prende em flagrante autor de homicídio no município de Xapuri

Uma guarnição da 2ª Companhia do 5° Batalhão de Polícia Militar (5° BPM), prendeu em flagrante na manhã deste sábado, 18, o autor de um homicídio no município de Xapuri. A ocorrência se deu no bairro Sibéria.

Acionados via Centro de Operações Policiais (COPOM), os militares ao chegarem ao local encontraram um cidadão caído ao solo, que após o trabalho do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi constatado o óbito.

Segundo informações, a vítima fatal foi intervir na discussão de um casal, onde um homem estaria agredindo sua esposa. O agressor então partiu para cima da vítima, lhe batendo com capacete e posteriormente com uma perna-manca, até ela cair ao solo já sem vida.

Com informações colhidas no local, a equipe policial conseguiu prender o autor nas proximidades do ocorrido. Ele apresentava em suas vestes resquícios de sangue. Em sua residência também foi apreendido um rifle calibre 22. Ele foi preso e encaminhado a delegacia, juntamente com o pedaço de madeira utilizado no cometimento do crime e a arma de fogo.