Adolescente é captado pela PM cultivando Cannabis em Cruzeiro do Sul

Na tarde desta sexta-feira, 17, equipe do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO), da Polícia Militar do Acre (PMAC), apreendeu dois pés de maconha, que estavam sendo cultivados no fundo do quintal de uma residência em Cruzeiro do Sul. Um adolecente de 17 anos foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

Militares conseguiram encontrar nos fundos do imóvel de um adolescente, dois jarros, cada um contendo um pé de maconha. O adolescente, que já havia sido apreendido em Marechal Thaumaturgo com mais de um quilo de drogas, confirmou ser o proprietário das plantas.

O jovem foi encaminhado e apresentado a Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul, juntamente com o material ilícito apreendido.