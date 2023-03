Forças de Segurança apreendem aproximadamente nove quilos de drogas na fronteira

Equipes da Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), do Grupo Especial de Fronteiras (Gefron) e da Polícia Federal apreenderam na manhã desta sexta-feira, 17, aproximadamente nove quilos de drogas. Uma mulher de 26 anos foi presa durante a abordagem na Estrada do Pacífico.

Escaladas durante “Operação Hórus”, as equipes abordaram um ônibus, que fazia trajeto Assis Brasil – Brasileia, sendo encontrado aproximadamente nove quilos de Skank, com uma das passageiras.

Questionada, a presa informou que levaria a droga do Peru a cidade de Manaus, onde receberia 8 mil reais pelo transporte do ilícito. Ela foi conduzida à Delegacia de Polícia Federal, juntamente com as substâncias entorpecentes.