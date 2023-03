PM apreende drogas, arma e libera família feita refém no Acre

Equipes da Polícia Militar do Acre (PMAC), apreenderam na noite desta sexta-feira, 17 e deste sábado, 18, drogas e armas de fogo, em três ocorrências distintas. Os fatos ocorreram em Rio Branco e em Cruzeiro do Sul. Quatro pessoas foram presas e conduzidas às delegacias.

A primeira ocorrência se deu no Centro de Cruzeiro do Sul, após auxílio do Cão Policial Thor, equipes do 6° Batalhão e do Grupo Especial de Fronteira apreenderam 17 quilos e 400 gramas de substância entorpecente, em um ônibus de viagem. Um homem de 21 anos foi preso no local.

A segunda ocorrência aconteceu na Rua João Minas Coelho, bairro Caladinho. Uma equipe do 3° Batalhão após patrulhamento conseguiu realizar uma abordagem e encontrar com um homem de 24 anos, várias trouxinhas de cocaína, papelotes de skank e maconha, além de dinheiro proveniente da venda de drogas.

A última ocorrência se deu na Rodovia de Porto Acre, quando militares do 3° Batalhão prenderam em flagrante uma dupla pelo cometimento de roubo. Os dois faziam as vítimas reféns para poderem subtrair seus bens, sendo apreendido com eles, um revólver calibre 38.