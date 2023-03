Richarlison sofre lesão em jogo do Tottenham e sai de campo chorando

O atacante Richarlison se lesionou neste sábado, logo no início do jogo do Tottenham contra o Southampton, pela 28ª rodada da Premier League. O brasileiro começou como titular, mas precisou ser substituído ao cinco minutos e saiu de campo chorando muito. A partida acabou empatada em 3 a 3.

O Tottenham ainda não informou qual foi exatamente o problema com Richarlison, mas o jogador saiu do gramado do estádio St. Mary com o meião da perna direita abaixado.

O primeiro tempo do jogo deste sábado ainda teve outros três jogadores saindo de campo lesionados: Bella-Kotchap e Bednarek, do Southampton, e Ben Davies, do Tottenham.