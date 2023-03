Parcela única do IPTU 2023 pode ser paga na OCA Rio Branco

A Organização em Centros de Atendimento (OCA) possui vários órgãos parceiros e um deles é a Prefeitura de Rio Branco, que no mês de fevereiro anunciou que o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2023 já está disponível para emissão e pagamento.

O posto de atendimento da Prefeitura em funcionamento na OCA Rio Branco, na Praça Vermelha, reforça que o vencimento da primeira parcela ou parcela única será no dia 31 de março.

O pagamento pode ser feito em dinheiro, no débito ou Pix, nos bancos ou nos atendimentos dos Centros de Atendimento ao Cidadão (CAC), ou parcelado em até seis vezes no cartão de crédito. Os contribuintes que não possuem débito em seu imóvel terão desconto de 20% no pagamento à vista e 10% no parcelado.

“Pagando seu IPTU em dia o cidadão garante descontos e evita a cobrança de juros e posteriores restrições. Além disso, todo o dinheiro arrecadado com o IPTU fica em nosso município e com isso, ele pode ser usado em obras na cidade, em favor dos próprios contribuintes”, afirma a supervisora do posto da Prefeitura na OCA, Eriane Nobre.

Outros serviços como emissão, segunda via, pagamento de débito em cota única e isenção do IPTU são alguns dos quais pode-se encontrar na Central ou por meio do Portal de Serviços da OCA.

De acordo com a chefe da OCA Rio Branco, Rayana Siqueira, até o dia 17 de março já foram contabilizados mais de dois mil atendimentos realizados pela equipe da Prefeitura na Praça Vermelha, totalizando 300 emissões de IPTU. “As equipes estão preparadas para atender com qualidade e celeridade, oferecendo mais uma opção aos cidadãos acreanos para consultar, emitir ou parcelar seus débitos”, conclui.

Para mais informações, entrar em contato com a Central de Atendimento Telefônico da OCA Rio Branco (68) 3215-2475; (68) 3215-2400; (68) 3215-2427; (68) 3215-2445.