Nível do Rio Acre volta a subir e está apenas 9 centímetros da marca de 17 metros

O nível do Rio Acre subiu mais três centímetros nas últimas horas e alcançou a cota de 16,91m às 18 horas desta terça-feira 28.

O volume de aumento do nível voltou a crescer 1 centímetro por hora na capital acreana. Com a quantidade grande de água chegando ainda da região do Alto Acre, a expectativa é que nas próximas horas o manancial alcance a marca de 17 metros em Rio Branco.

A prefeitura e o governo já montaram cerca de 29 abrigos, onde estão mais de duas mil pessoas que tiveram que deixar suas casas e estão alojadas, principalmente em escolas e no Parque de Exposições.

aAém da quantidade de pessoas, uma outra preocupação da prefeitura é em relação a quantidade de animais que estão sendo levadas para o Parque de Exposições.

O municípioinformou que o local destinado aos animais são apenas para aqueles que pertencem as famílias desabrigadas.