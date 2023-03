Idoso de 72 anos morre dentro de alojamento no Parque de Exposições de Rio Branco

O aposentado Francisco de Mendonça Filho, de 72 anos, sofreu um mal súbito e morreu na tarde desta terça-feira, 28, dentro do seu alojamento situado no módulo 62, no Parque de Exposição Wildy Viana (Expoacre), no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da Diretora da Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH, Rila Frezee, o idoso chegou no parque Wildy Viana na tarde desta segunda-feira, 27, foi colocado no seu módulo juntamente com a sua família e estava recebendo todos os atendimentos necessário, quando pela tarde desta terça-feira, sofreu um mal súbito e ficou inconsciente.

Imediatamente familiares acionaram a coordenadora do parque que acionou a equipe Médica que se encontrava à disposição dos desabrigados. Quando a Médica chegou ao local encontrou a vítima no chão sem os sinais vitais, e iniciou a massagem cardíaca.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e quando os Paramédicos chegaram ao local continuaram os procedimentos de reanimação, por aproximadamente uns 30 minutos, mas o idoso não retornou seus batimentos cardíacos, restando apenas ao Médico atestar o óbito.

A equipe Médica do Local chegou a informar a reportagem do ac24horas que Francisco sofria de hipertensão, diabetes e tinha um membro mutilado.

A área foi isolada pela Polícia Militar e o corpo foi retirado do abrigo por uma equipe contratada pela SASDH e levado até a funerária para os devidos procedimentos.

A Diretora da Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH, Rila Frezee, informou à reportagem que toda assistência será dada a família desde o funeral até ao sepultamento.