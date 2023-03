Fernandinho e Aldair comandam a goleada do Tourão

O Humaitá segue imbatível na disputa do grupo A do Campeonato Acreano. Nesta terça-feira (21), no estádio Florestão, o Tourão do Humaitá goleou fácil o Plácido de Castro por 7 a 1, pela terceira rodada da competição. Fernandinho (2), Aldair (2), Yarles, Índio e Alesson marcaram os gols do tricolor porto acrense. William Schneider descontou para o Tigre do Abunã.

Tabela

Com a terceira vitória seguida em três jogos, o Humaitá lidera isolado o grupo A. Por outro lado, o Plácido de Castro segue sem pontuar na competição e divide a quinta e última posição com o Andirá.

Próximos jogos

O Humaitá retorna a campo somente no próximo dia 4 de abril para encarar o Rio Branco, às 18h, no estádio Florestão. Já o Plácido de Castro tem compromisso agendado para sábado (25) diante do Andirá, às 15h, também no estádio Florestão.

Súmula

Plácido 1 x 7 Humaitá

Local: Florestão, às 18h

Data: 21/03/2023

Árbitro: Antônio Marivaldo

Assistentes: Iago Nascimento e Francisco Júnior

Público: pagantes

Renda: R$

Gols: Fernandinho (2), Aldair (2), Yarles, Índio e Alesson (Humaitá); William Schneider (Plácido)

Cartões amarelos: Pablo, Mandin e Chico (PC); Léo e Yarles (Humaitá)

Plácido: Vitor; Mandin; Douglas Reis, William (William Schneider), Wilson, Zagalo, Jeovane (Alves), Gustavo (Chico), João Marcos (Kauby), Pablo e João Vitor. Técnico: Dário Marçal

Humaitá: Tião; Yarles, Douglas, Diego (André) e Léo (Caetano); Dudu (Mineiro), Marquinhos (Índio) e Fernandinho (Eduardo); Aldair, Felipinho e Alesson. Técnico: Álvaro Miguéis

PRÓXIMOS JOGOS

25/03, Florestão

15h – Andirá x Plácido

17h – Vasco x Náuas

CLASSIFICAÇÃO

Grupo A

1º) Humaitá…………….09

2º) Independência….06

3º) Rio Branco………..03

4º) Adesg……………….03

5º) Plácido……………..00

6º) Andirá……………….00

Grupo B

1º) São Francisco……06

2º) Galvez……………….04

3º) Atlético……………..04

4º) Náuas……………….00

5º) Vasco……………….00

Artilheiro:

Fernandinho (Humaitá)…05 gols