Quatro clubes acreanos são suspeitos de manipulação

Quatro clubes da elite do futebol acreano (Adesg, Andirá, Atlético e São Francisco) são suspeitos de envolvimento com manipulação de resultados em jogos do Campeonato Acreano e Copa Verde 2023.

O fato caiu como uma bomba no meio futebolístico local, após a empresa Sportradar (empresa contratada pela CBF com objetivo de descobrir manipulação de resultados nas competições) enviar documentos a Federação de Futebol do Acre (FFAC), apontado a suspeita de manipulação de resultado no confronto entre Atlético 3 x 6 São Francisco no dia 17 de fevereiro, no Florestão, pela Copa Verde e Andirá 1 x 2 Adesg no dia 14 de março pelo Campeonato Estadual.

O próximo passo será o envio da documentação para Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) e não descartado que o fato seja investigado pelo Ministério Público.