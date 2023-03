Tricolor de Aço vence o Clássico Vovô do Acreanão 2023

Com um gol do meia Ruan no início do segundo tempo, o Independência superou na tarde dessa terça-feira (21), no estádio Florestão, o Rio Branco por 1 a 0, em jogo válido pela terceira rodada do grupo A do primeiro turno do Campeonato Acreano 2023.

Tabela

Com a vitória, o Independência assumiu a vice-liderança da chave a com seis pontos. O líder da chave é o Humaitá, que soma nove pontos. O Estrelão com o revés segue na terceira colocação com três pontos, mesma pontuação da Adesg, mas o time estrelado apresenta melhor saldo de gols.

Próximos jogos

O Tricolor retorna a campo no dia 1º de abril para enfrentar o Andirá, às 17h. Por outro lado, o Rio Branco-AC encara o Humaitá no dia 4 de abril, às 18h. Os dois jogos ocorrem no estádio Florestão.

Jogo

O Independência iniciou a partida querendo jogo e construindo as melhores oportunidade de gols. Por outro lado, o Estrelão tentava sair em velocidade, mas tinha dificuldades nas transições de bola.

Com mais posse de bola, o Independência era superior e quase chegou a abrir o placar numa jogada individual de Alex, mas a zaga estrelada travou o arremate do jogador tricolor.

O Rio Branco respondeu em finalizações de fora da área de Murilo e Joel, mas sem perigo a meta do goleiro Matheus.

Numa finalização de fora da área de Wandinho, o Independência quase abriu o marcador, mas a bola passou bem perto do travessão do goleiro estrelado Marcão.

Nos minutos finais as duas equipes tiveram uma chance de gol cada. O Rio Branco no jogo aéreo com o zagueiro Bolacha, mas o estrelado mandou a bola para fora do gol. O Independência respondeu com o atacante Wandinho, mas o atleta errou um voleio dentro da área estrelada.

Gol solitário

Na volta dos vestiários, o Independência então abriu o placar logo aos três minutos, após jogada rápida de Catatau pelo lado esquerdo, para a conclusão do meia Alex, após ganhar de Querobino, que escorregou, e mandar a bola na saída do goleiro Marquinhos para fazer o gol solitário do Clássico Vovô.

Com a derrota parcial, o Rio Branco foi para a pressão e quase igualou a fatura com Murilo, esse finalizando duas vezes, mas bola ficou na zaga tricolor e na defesa do goleiro Matheus.

Numa bola aérea, aos 19 minutos, o zagueiro Bebê perdeu ótima oportunidade ao furar na jogada. Três minutos depois, o Rio Branco-AC perdeu a chance do empate ao desperdiçar um pênalti com Marllon.

O Independência então equilibrou as ações e conseguiu segurar o marcador até o apito final do árbitro Jackson Rodrigues.

Súmula

Rio Branco 0 x 1 Independência

Local: Florestão, às 16h

Data: 21/03/2023

Árbitro: Jackson Rodrigues (CBF – AC)

Assistentes: Rener Santos e Antonio Neilson (CBF – AC)

Público: 186 pagantes

Renda: R$

Gols: Alex (Independência)

Cartões amarelos: Robertinho (IFC)

Rio Branco: Marcão (Marquinhos); Espanhol (Alif), Bebê, Bolacha e Querobino; Joel, Murilo (Bahia), Júnior (Joãozinho) e Tiago Dunha; Marllon (Wellerson) e Vitinho. Técnico: Ulisses Torres

Independência: Matheus; Renan (Yago), Kleber, Pereira e Catatau; Yuri (Robertinho), Pedro e Ruan (Kaká); Wandinho (Leonardo), Alex e Tanque (Manga). Técnico: Eric Rodrigues