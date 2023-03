Engenheiro do Deracre confirma movimento e rachadura de meio-fio na Ponte Metálica

Após uma análise de comportamento realizada pelo Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre) e a Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), foi confirmado que a Ponte Juscelino Kubitschek, conhecida como Ponte Metálica, sofreu com a grande quantidade de balseiros que pressionam a estrutura em meio à enchente do Rio Acre.

Segundo o engenheiro do Deracre, Roberto Camarão, a ponte Metálica de Rio Branco, construída há mais de 50 anos, “houve um pequeno movimento da ponte, mas que não comprometeu a estrutura, sendo apenas uma rachadura no meio fio”, garantiu.

A equipe também fez um levantamento técnico junto com os engenheiros da Seop para, em breve, fazer o orçamento e manutenção da Ponte Metálica. “As máquinas não comprometem a estrutura da ponte, ao contrário, elas ajudam e facilitam o processo de remoção dos balseiros presos nos pilares de modo mais rápido”, afirmou Camarão à Agência de Notícias do Acre.

Um vídeo divulgado por um internauta mostra rachaduras na ponte. “Cedeu, está quebrando, o piso aqui já levantou”, diz o morador. Ao ac24horas, o coronel do Corpo de Bombeiros, Charles Santos, informou que, geralmente, há movimentação de solo e esses locais podem apresentar algum tipo de rachadura.