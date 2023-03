DJ e cantor Pedro Sampaio declara bissexualidade durante show no Lolla

Uma das principais atrações do primeiro dia de shows do LollaPalooza Brasil 2023, que começou nesta sexta-feira (24/3) em São Paulo, o DJ e cantor Pedro Sampaio assumiu sua bissexualidade em cima do palco do evento.

No telão do palco, durante o cover da música Toda forma de amor, de Lulu Santos, foi exibido diversas pessoas declarando a sexualidade. Além de Lulu, que é bissexual assumido, Pedro Sampaio colocou seu próprio rosto como homem bissexual.

No momento, o público foi à loucura e comemorou com o DJ. Pedro aproveitou ainda a ocasião para pedir respeito às diferentes formas de amor.