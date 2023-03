Análise: Nova amizade de Xi Jinping e Vladimir Putin é um teste para os EUA de Joe Biden

Enquanto dois autocratas trocavam tributos durante um banquete de codorna, carne de veado, salmão branco siberiano e sorvete de romã, China e Rússia pareciam conjurar o pacto antiocidental que os Estados Unidos há muito temiam.

A visita de Estado do presidente chinês Xi Jinping esta semana a seu amigo, o presidente Vladimir Putin, ocorreu em um momento crítico da guerra pantanosa da Rússia na Ucrânia e da emergência de Pequim como uma grande potência cuja influência agora se estende muito além da Ásia.

Toda a visita foi refratada através de um prisma do antagonismo mútuo de ambas as nações em relação aos Estados Unidos.

E a cada passo, Washington, observando ferozmente do lado de fora, desprezou a ideia da China como pacificadora na Ucrânia, acusando Xi Jinping de oferecer cobertura diplomática a um líder russo violento que acabou de ser citado por crimes de guerra pelo Tribunal Penal Internacional.

Mas parece duvidoso se a China e a Rússia realmente forjaram o tipo de frente unida anti-EUA há muito temida pelos profissionais de política externa de Washington.

Ainda assim, os Estados Unidos claramente agora têm um sério desafio de política externa em suas mãos.

Os EUA estão se preparando simultaneamente para o que muitos especialistas alertam que pode se tornar uma Guerra Fria com a China e travando uma luta por procuração na Ucrânia com seu inimigo na versão do século 20 desse confronto.

E a China e a Rússia, juntas, têm mais capacidade de frustrar os objetivos americanos na Ucrânia e em outros lugares.

Xi e Putin estão unidos em uma prioridade central da política externa – desacreditar e até desmantelar uma ordem mundial que eles acreditam ser construída sobre a hipocrisia ocidental e nega-lhes o devido respeito como grandes potências globais.

Esse ressentimento infeccionou na mente de Putin desde o colapso da União Soviética, e ele tentou durante anos remodelar o sistema internacional.

Mas, de acordo com a estratégia de segurança nacional do presidente Joe Biden, a China é o único concorrente dos EUA com “o poder econômico, diplomático, militar e tecnológico para” reformular essa ordem.

No curto prazo, a proposta de paz de 12 pontos da China para a guerra na Ucrânia é amplamente contrária aos objetivos dos EUA em punir Moscou por sua invasão não provocada, embora pareça ter poucas chances de ganhar força em Kiev, uma vez que travaria a tomada de faixas de território ucraniano por Putin.

Um plano de paz separado proposto pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky – que incluiria um tratado de paz final com Moscou e um tribunal especial para supostos crimes de guerra russos – não foi discutido entre Putin e Xi na terça-feira (21), disse o Kremlin.

Mas mesmo que a China recuse o que os EUA dizem ser pedidos russos de armas letais, a expansão dos laços econômicos e comerciais do país com Moscou pode ajudar Putin a permanecer na guerra por muito mais tempo.

Um extenuante conflito de atrito poderia não apenas esgotar a força militar da Ucrânia, mas também testar a determinação dos Estados Unidos e dos estados aliados de continuar a financiar a resistência de Kiev e abrir o tipo de divisão política ocidental sobre a guerra que já está surgindo nas primárias presidenciais republicanas.

E se Washington continuar profundamente comprometido na Ucrânia – e esgotar seus próprios estoques de munição e armamento, por exemplo – pode estar menos focado no que pode ser uma disputa geracional com a China na Ásia. Isso serviria muito bem a Pequim.

Para perfurar a coreografia da unidade em Moscou nesta semana, a Casa Branca montou uma contra-ofensiva de relações públicas durante a cúpula de Xi-Putin. E reforçou seu apoio multibilionário ao governo de Zelensky ao anunciar na terça-feira a implantação antes do esperado dos sistemas de defesa antimísseis Patriot dos EUA.

Os ucranianos estão aprendendo a operar os sistemas em Fort Sill, Oklahoma, onde homens e mulheres de 19 a 67 anos treinam das 7h às 18h, seis dias por semana, durante 10 semanas, relatou Natasha Bertrand, da CNN.

Os EUA também vão acelerar o tempo que leva para enviar tanques Abrams para a Ucrânia enviando modelos mais antigos, disseram duas autoridades americanas na terça-feira.

O objetivo americano aqui é óbvio – demonstrar que, embora Putin possa estar dando as boas-vindas a Xi e solicitando mais apoio para sua guerra brutal, o Ocidente não hesita em apoiar a Ucrânia em um conflito que Biden retratou como vital para salvar a democracia global dos autocratas.

Competição global

Mas a rivalidade dos EUA e da China está ocorrendo em um cenário global muito mais amplo – onde a Rússia, apesar de sua influência global diminuída, também pode ser um aliado útil para a China.

Xi não fez nenhuma tentativa de esconder que sua viagem a Moscou estava a serviço do enfraquecimento do poder dos EUA e do Ocidente.

Antes de partir, ele alertou em um comunicado que “nosso mundo é confrontado com complexos e entrelaçados desafios de segurança tradicionais e não tradicionais, danosos atos de hegemonia, dominação e intimidação” – linguagem geralmente reservada para Washington.

John Kirby, coordenador de comunicações estratégicas do Conselho de Segurança Nacional, expôs os riscos estratégicos de forma mais sucinta em uma entrevista com Christiane Amanpour, da CNN.

“Este é um casamento de conveniência, não de afeição, não de amor… onde eles se cruzam é um retrocesso contra os Estados Unidos e nossa influência em todo o mundo”, disse Kirby. “Eles gostariam de mudar as regras do jogo e, um no outro, veem uma vantagem útil.”

O modelo de capitalismo autoritário da China como base para um novo sistema global pode ser atraente para alguns estados ao redor do mundo, uma vez que busca construir laços na África, América Central e outros lugares.

Algumas nações do “Sul global”, como a África do Sul, por exemplo, compartilham a antipatia da China por algumas das políticas adotadas pelos EUA e seus aliados.

O ex-embaixador dos EUA em Pequim, Gary Locke, disse na terça-feira que as negociações de Xi e Putin foram enraizadas na hostilidade mútua de ambas as nações ao poder dos EUA.

“A China está tentando se apresentar como uma espécie de nova força, enfrentando as potências ocidentais ou a ordem ocidental. A China e muitos desses outros países que estão emergindo muito mais fortes econômica e politicamente sentem que estão tendo que cumprir as regras feitas pelos Estados Unidos e alguns dos países europeus”, disse Locke no programa “Inside Politics” da CNN.

“E eles sentem que devem ter uma palavra a dizer nos chamados estatutos do clube de campo. E eles realmente se ressentem da mão pesada e do domínio dos Estados Unidos e dos países europeus em termos de muitos assuntos mundiais”.

Mas, ao mesmo tempo, as ambições chinesas e russas enfrentarão um desafio pelo fato de que a aliança ocidental é mais saudável do que há anos sob a liderança unificadora de Biden desde a invasão russa da Ucrânia.

A amizade Rússia-China também pode ser menos substancial do que a pompa do Kremlin pode sugerir.

Não houve sinal da cúpula do Kremlin de que Xi havia se comprometido a dar todo o seu apoio a Putin armando as forças russas na Ucrânia ou que havia persuadido o líder russo a se afastar de seu caminho implacável de uma forma que pudesse legitimar seu status de pacificador.

E dado que o modelo China-Rússia depende de autocracia e intimidação, e que Moscou é cada vez mais um pária e a abordagem nacionalista da China também preocupa algumas potências menores, há motivos para questionar o quão eficaz pode ser uma ofensiva diplomática global conjunta.

Um pesadelo geopolítico assombroso

A ideia de uma aliança estratégica Rússia-China há muito preocupa os formuladores de políticas dos EUA.

A abertura do governo Nixon a Pequim na década de 1970 teve como premissa dividir a República Popular e a União Soviética, embora o antagonismo territorial e histórico entre os gigantes comunistas já existisse antes da iniciativa dos EUA.

Após a Guerra Fria, a Rússia era vista como uma ameaça muito menor para os EUA – até a dura reviravolta de Putin contra Washington nas últimas duas décadas.

Um dos arquitetos mais reverenciados da política dos EUA na Guerra Fria, o diplomata George Kennan, alertou antes de sua morte que a expansão da Otan para os antigos estados do Pacto de Varsóvia na Europa Oriental poderia empurrar a Rússia para os braços de Pequim.

Em seu diário de 4 de janeiro de 1997, ele previu que Moscou responderia como se tivesse sido vitimada, militarizaria ainda mais sua sociedade e “desenvolveria relações muito mais estreitas com os vizinhos do leste, principalmente o Irã e a China, com vistas a formar uma aliança fortemente bloco militar antiocidental como um contrapeso para uma pressão da Otan para dominar o mundo”.

Tanto a China quanto a Rússia recentemente se aproximaram do Irã – outro inimigo jurado dos EUA.

Mas a relação deles, apesar de todas as palavras calorosas proferidas no Kremlin esta semana, está longe de ser uma aliança militar e não é uma aliança formal como aquelas, por exemplo, que os EUA mantêm na Europa para dissuadir a Rússia e no Pacífico , em parte para equilibrar o poder da China.

Os Estados Unidos, como parte de seus comentários fora do palco sobre a cúpula, tentaram manter as coisas assim, alertando por semanas que a China não deveria fornecer armas ou munições de que Moscou tanto precisa com suas forças lutando em muitas frentes contra a feroz resistência ucraniana.

O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, renovou o alerta na terça-feira.

“Não vimos nenhuma prova de que a China está entregando armas letais à Rússia, mas vimos alguns sinais de que isso foi um pedido da Rússia e que esse é um assunto que está sendo considerado em Pequim pelas autoridades chinesas”, disse Stoltenberg. disse a repórteres em Bruxelas.

A questão de saber se a China forneceria armas à Rússia é complexa, no entanto.

Tal movimento tenderia a prejudicar a reputação de evitar manobras ousadas de política externa fora de sua região e a alinharia irrevogavelmente ao lado de uma potência pária em Moscou.

A economia chinesa provavelmente enfrentaria duras sanções internacionais, em um momento em que luta para recriar suas altas taxas de crescimento. Pequim pode não apenas piorar suas relações já torturadas com Washington, mas também interromper seus laços econômicos igualmente cruciais com a União Europeia.

A China já está colhendo benefícios significativos da guerra na Ucrânia – em termos de aumento do comércio e da capacidade de comprar gás e petróleo russos a preços reduzidos bloqueados nos mercados europeus. As sanções podem ser um contrapeso indesejado para essa situação.

A história também sugere que Pequim geralmente condiciona suas estratégias puramente a um cálculo implacável de seu interesse nacional.

Sua imagem global, portanto – e um objetivo final de criar um sistema político e diplomático alternativo à ordem global liderada pelo Ocidente – pode ser mais bem atendida se se passar por um pacificador na Ucrânia, em vez de ser o armeiro de Putin em uma guerra por procuração que a Rússia pode perder.

Portanto, embora haja motivos para os EUA se preocuparem com a expansão da cooperação Rússia-China após a cúpula, parece improvável que seja a virada de jogo que Putin – que em linguagem corporal e retórica parecia tanto o parceiro minoritário – possa gostar que seja.