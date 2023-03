Presidente Lula adia viagem à China mais uma vez após orientação médica

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) adiou, mais uma vez, a viagem à China. A recomendação é que ele adie a viagem até que se encerre o ciclo de transmissão viral após ter sido diagnosticado com pneumonia leve na quinta-feira (23).

Na sexta-feira (24), Lula já havia adiado o embarque para a China para domingo (26). Inicialmente, a viagem estava prevista para o início da tarde de sábado (25).

Segundo Paulo Pimenta, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Lula passou a sexta-feira no Palácio do Alvorada após ter realizado exames no hospital Sírio-Libanês na quinta (23) à noite, que identificaram a doença. A agenda do presidente foi desmarcada.

Os médicos responsáveis pela saúde do presidente costumam estar mais atentos a quadros respiratórios, por conta do diagnóstico de câncer na laringe que o presidente recebeu em 2011.

Pouco após as eleições do ano passado, no final de novembro, Lula passou por um procedimento de retirada de lesão na laringe. Ele retirou uma leucoplasia – lesão que se manifesta com placas brancas nas superfícies da mucosa oral – da prega vocal esquerda.

A leucoplasia foi detectada após uma série de exames de rotina que o presidente Lula fez no início de novembro, e que também apontaram alterações inflamatórias decorrentes do esforço vocal.

Segundo a equipe médica do presidente informou na época, os demais resultados foram normais e seguem apontando completa remissão do tumor diagnosticado em 2011.