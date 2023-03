Buraco provoca queda de motociclista na estrada; vítima vai parar no PS

Uma mulher de 40 anos sofreu uma queda violenta na noite desta segunda-feira, 20, quando transitava de motocicleta pela estrada de Porto Acre.

Informações de populares afirmam que a mulher, identificada como Rivelli Franco de Macedo, bateu com o veículo num buraco da estrada e logo em seguida já foi ao chão.

Segundo informações, ela bateu fortemente a cabeça no asfalto. O Ecos da Notícia foi ao local do acidente e identificou o buraco cujo condutor teria acertado com a moto.

Foi necessário atendimento de uma equipe de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), já que a vítima estava com nível de consciência baixo e traumatismo craniano moderado, além de uma fratura na clavícula.

Ela foi atendida e levada ao pronto-socorro de Rio Branco para melhores avaliações. A equipe médica relatou que a mulher foi encaminhada para Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).