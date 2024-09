Xapuri terá carnaval fora de época com a banda Babado Novo

Carnaverão Princesinha é o nome do carnaval fora de época que acontece no próximo final de semana em Xapuri. O evento, realizado pela prefeitura local, acontece na sexta, 13, e no sábado, 14, na Praça de Eventos da cidade, próxima à Igreja Matriz de São Sebastião.

Entre as atrações anunciadas estão bandas locais como Frutos da Terra, Agyru’s e o DJ Alessandro Lima, além da banda acreana Arregaça-AÊ.

No entanto, a grande atração da festa vai ser a banda baiana Babado Novo, que tem uma história de muitas de décadas de sucesso no país e foi a banda responsável por revelar a cantora Claudia Leite.

A atual vocalista da banda, Mari Antunes, divulgou um vídeo convidando para a apresentação da banda que acontece no próximo sábado. Assista abaixo.

VEJA O VÍDEO: