Rios apresentam alerta máximo de seca em 10 municípios do Acre

O boletim da Secretaria do Meio Ambiente — Sema, por meio do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma), desta terça-feira, 10, traz dados alarmastes sobre os rios do Acre. Em 10 municípios, incluindo a capital, Rio Branco, os rios estão com alerta máximo de seca. Em Sena Madureira, a lâmina de água do Purus é de 35 centímetros e em Brasiléia, o Rio Acre está com 73 centímetros.

De acordo com o Monitoramento Hidrometeorológico dos principais rios e afluentes do Acre, na Bacia do Rio Acre, o manancial está em alerta máximo em Rio Branco, Assis Brasil, Brasileia, Xapuri, Capixaba e Porto Acre. Na capital o rio está com 1,29 metro.

Na Bacia do Rio Abunã, está em alerta o município de Plácido de Castro. Já na Bacia do Rio Purus, é Sena Madureira que está com o nível do manancial em alerta.

No Rio Juruá, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter, estão em alerta máximo. Em Porto Walter, a lâmina d’água é de 94 centímetros nesta terça-feira, 10, o que impede a navegação de batelões e outras embarcações maiores. Somente barcos com motores de rabeta fazem o percurso entre Cruzeiro do Sul e Porto Walter. E foi pelo ramal de 90 quilômetros, que chegou ao município hoje, 10, a parte de proteína (carnes) da merenda escolar para a Escola Estadual Borges de Aquino. O ramal está embargado pela justiça federal.

Não há informações sobre o nível dos Rios Tarauacá e Envira.

Previsão do tempo

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que uma forte massa de ar quente e seco ainda predomina sobre o sul da Amazônia e dificulta a formação de nuvens carregadas na região nesta terça-feira, inclusive sobre o Acre. A previsão ainda é de tempo ensolarado e de temperaturas elevadas, com céu variando de claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva em todo o Acre.