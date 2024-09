Helicóptero vindo da Venezuela com 240 kg de drogas é interceptado pela FAB e PF

A Força Aérea Brasileira (FAB) interceptou um helicóptero transportando aproximadamente 240 kg de drogas, que havia entrado no espaço aéreo brasileiro sem autorização. A operação foi realizada em conjunto com a Polícia Federal (PF) e contou com duas aeronaves A-29 Super Tucano e um helicóptero H-60 Black Hawk.

O helicóptero estava vindo da Venezuela e foi interceptado próximo a Manaus (AM), após ser identificado como suspeito pelo Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE) por não apresentar plano de voo ao ingressar no espaço aéreo brasileiro.

Durante o acompanhamento discreto, um dos A-29 observou que a aeronave fez um pouso forçado em uma área de mata.

Os agentes da PF a bordo do H-60 Black Hawk se deslocaram ao local, apreendendo os 240 kg de skunk — uma variação mais potente da maconha, com alto teor de THC. O piloto do helicóptero, no entanto, conseguiu fugir pela mata.

A interceptação faz parte da Operação Ostium, que integra o Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), focado em combater atividades ilícitas no espaço aéreo brasileiro por meio de ações coordenadas entre a FAB e os órgãos de segurança pública.

O Major-Brigadeiro do Ar João Campos Ferreira Filho, Chefe do Estado-Maior Conjunto do COMAE, ressaltou que a operação demonstra a capacidade de integrar os recursos aeroespaciais para combater o narcotráfico de forma eficiente e coordenada.

“Essa ação demonstra nossa capacidade de integrar recursos aeroespaciais para combater o narcotráfico e garantir a soberania do espaço aéreo, especialmente em regiões de fronteira, em cooperação com órgãos nacionais e internacionais”, afirmou.