Vereador é atingido por arma de choque em confusão com PM em Acrelândia

O presidente da Câmara de Vereadores de Acrelândia, Rozeno Melo, candidato à reeleição pelo Republicanos, se envolveu em uma confusão com a Polícia Militar na madrugada deste sábado, 7.

Conforme informações apuradas pela reportagem do ac24horas, Rozeno chegou à conveniência após o filho, supostamente, ter feito um trote à Polícia Militar, momento em que estava sendo conduzido à delegacia.

Um vídeo que circula em grupos de WhatsApp mostra a discussão do parlamentar com a PM. Os ânimos ficam exaltados no momento em que o filho do vereador, que não teve o nome identificado, é colocado na viatura para ser levado à Delegacia de polícia.

Nesse momento, Rozeno se envolve em uma briga física com os policiais e é atingido por uma arma de choque e cai no chão.

A reportagem conversou com o vereador, que se mostrou revoltado com a situação, afirmando que houve excesso da Polícia Militar e que vai denunciar o caso ao Ministério Público.

“Me ligaram que o meu filho tinha tido um problema com a Polícia. Eu fui lá para levar o meu filho para casa. O meu menino filho se alterou… e eu falei que não ia deixar o meu moleque ser preso, porque é um cidadão do bem e não tinha motivo para aquilo. Eles me deram choque e me jogaram no chão. Houve abuso de autoridade, não precisava isso. Eu sou vereadoe por dois mandatos, sou presidente da Câmara, eles faltaram com respeito, até porque eu não agredi eles. Vou procurar o Ministério Público e a Corregedoria da PM.

A Polícia Militar foi procurada, mas não se posicionou ainda sobre a confusão.

Rozeno Melo conta que foi liberado após prestar depoimento e que o filho foi solto nesta manhã de sábado.

Veja o vídeo: