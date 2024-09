Gabriela Câmara faz terceiro lançamento de candidatura na Sobral

A candidata a vereadora pelo Progressistas e ex-presidente do Instituto de Terras do Acre (Iteracre), Gabriela Câmara, realizou nessa sexta-feira, 6, o terceiro lançamento de sua candidatura.

A região escolhida desta vez foi a Sobral, onde Câmara destaca ser um local especial por ter entregue mais de mil títulos definitivos. “Feliz com o acolhimento das pessoas. Decidimos fazer vários lançamentos da nossa candidatura para prestigiar o maior número possível de regiões da nossa capital. A Sobral é um local onde as pessoas têm muito respeito, porque aqui entreguei mais de mil títulos de propriedade, foi uma das áreas mais beneficiadas da capital pela regularização fundiária quando estive à frente do Iteracre”, destacou.

Além de populares, participaram do lançamento, lideranças comunitárias e líderes religiosos que confirmaram o apoio à Gabriela.

“Um lançamento que superou nossas expectativas, confesso que não esperava tanta gente, o que mostra que estamos no caminho certo e de que nosso nome está sendo muito aceito”, destacou.