Última noite da Expoacre tem show de Henry Freitas neste domingo

A última noite da Expoacre 2024, realizada no parque de exposições Wildy Viana, em Rio Branco, contará com uma programação diversificada, incluindo exposições de negócios, atrações locais e o show nacional do cantor Henry Freitas neste domingo, 8.

A partir das 18h, o público terá acesso aos estandes de exposições, setores de gastronomia, atividades de negócios e entretenimento da feira, além de atrações no Palco Alternativo.

O ponto alto da noite será o show de Henry Freitas, que começará às 23h no Palco Principal. Às 00h, os estandes de exposições serão fechados, e todas as atividades do dia na Expoacre 2024 se encerrarão às 03h.