Mulher cobra diária de R$ 279 para deixar namorado dormir na sua casa

Ter um relacionamento pode ser complicado, isso não é segredo, tem casal que tem conta bancária compartilhada, outros saem para viajar sozinhos porque o parceiro não pode pagar. Mas há um limite? Para a maioria das pessoas, cobrar US$ 50 dólares (equivalente a R$ 279 reais) por noite do seu parceiro pode estar além do imaginável de um relacionamento saudável.

Bom, pode parecer só hipotético, mas esse é um caso real, uma mulher, conhecida como Kim, tem mais de milhares de curtidas em sua página do TikTok, onde ela compartilha dicas para economizar dinheiro.

Ela explicou em um vídeo recente: “Eu cobro do meu namorado US$ 50 toda vez que ele dorme aqui. Isso é para cobrir minhas despesas como aluguel, compras e serviços públicos que eu precisaria pagar.”

Kim disse que seu parceiro dormiu lá duas vezes na semana passada, então ela ganhou US$ 100 extras ( equivalente a R$ 559). Seu namorado lhe dá dinheiro e ela coloca em um fichário de orçamento.

A influenciadora acrescentou que por estar guardando o dinheiro do namorado, isso permitiu que ela economizasse o suficiente para cobrir o custo de suas contas e outras despesas, além de poder surpreender o namorado com férias no México.

Kim não disse se precisa pagar o namorado quando visita a casa dele.

No vídeo, alguns comentários foram positivos e outros negativos. “Boa sorte em manter seu namorado”, escreveu uma pessoa. “Espero que você não esteja esperando um anel”, pontuou outra.