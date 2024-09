Time do Acre conquista três títulos em torneio de Rondônia

A criançada acreana mostrou no último final de semana que o que não falta no Acre é talento dentro de campo. Participando da Copa Rolim E.C., no município rondoniense de Rolim de Moura, os times acreanos nas categorias Sub-9, Sub-10 e Sub-11, conquistaram o título em todas as disputas.

As equipes foram formadas por crianças de vários times da capital acreana e também de comunidades carentes. A ideia de disputar a competição, foi para homenagear o jovem Lukinhas, de apenas nove anos. O garoto é uma grande promessa do Acre. Já foi aprovado em testes no Flamengo, mas sua família optou por aceitar uma proposta do futebol português, o que deve acontecer ainda neste mês de setembro.

A viagem das equipes só foi possível com a ajuda do governo do estado, que cedeu o ônibus, e de empresas locais, como a Miragina, que fez a doação dos uniformes.

A competição teve ainda a presença de olheiros dos times do Cuiabá e do São Paulo, o que pode proporcionar oportunidades para outros jovens jogadores acreanos.